نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسهيلا على المواطنين.. وزير الري يتابع إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص بالوزارة.



وأوضح الدكتور هاني سويلم، في بيان اليوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإليكترونية والتيتخص تراخيص المياه الجوفية، حيث سيقوم المنتفع من خلال هذه المنظومة بالتقديم للحصول على الترخيص من خلال حساب اليكترونيوتقديم المستندات المطلوبة إليكترونيًا، مع إمكانية متابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة.



وأشار وزير الري إلى أن المنظومة تُمكن متخذى القرار بالوزارة من متابعة الإجراءات الخاصة بالترخيص وتحديد المدى الزمنى لنهو هذهالإجراءات لحين إصدار الرخصة المطلوبة حال إستيفاء الإشتراطات اللازمة.



ووجه الدكتور سويلم بالبدء في تجربة المنظومة الجديدة في إدارة المياه الجوفية بغرب الدلتا (كمرحلة أولية)، مع إجراء تقييم للتجربة منخلال رصد مدى استجابة المواطنين للمنظومة والتعرف على مقترحاتهم لتطوير المنظومة بما يجعلها أكثر سهولة وفاعلية عند استخدامها منقِبل المنتفعين، وذلك تمهيدًا لتعميم المنظومة في باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضًا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيصنهر النيل.



وأكد؛ أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمى" الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثانىلمنظومة الرى 2.0، مضيفًا أن إعداد منظومات إليكترونية للتراخيص يأتي تسهيلًا على المنتفعين ولتحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءاتومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار بالوزارة.



وأضاف الوزير أن "التحول الرقمى بالوزارة" يستهدف سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة، ويتضمن التحول الرقمى إلى جانبرقمنة التراخيص، الإعتماد على الذكاء الاصطناعي فى إدارة وتوزيع المياه، ورقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعدبيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرونلمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى.