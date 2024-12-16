حفل جوائز كاف 2024.. السنغالي لامين كامارا أفضل لاعب شاب في أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - توج السنغالي لامين كامارا لاعب موناكو الفرنسي بجائزة أفضل لاعب شاب في قارة أفريقيا خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب وسط توقعات بنصيب كبير للكرة المصرية من الجوائز التي يتنافسها عليها الأندية واللاعبين والمنتخبات الكبرى.

حفل جوائز كاف

لامين كامارا لامين كامارا

وتواجد الإعلامي أحمد شوبير بصفته أحد نجوم القارة السمراء التاريخيين بدعوة من المغرب بصحبة زوجته حيث قام بالتقاط الصور التذكارية مع شعار حفل توزيع جوائز كاف 2024.

حفل جوائز الكاف

وتقام مساء اليوم، الاثنين، فعاليات حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024، الذي يقام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، في مدينة مراكش المغربية، للمرة الثانية على التوالي.

ويشهد الحفل هذا العام منافسة قوية للمصريين، حيث تُمنح الجوائز في عدة فئات تشمل أفضل لاعب داخل القارة، أفضل هدف، وأفضل نادٍ، بمشاركة واسعة من اللاعبين المصريين والأندية الكبرى.

أفضل لاعب داخل القارة

يشهد السباق على جائزة أفضل لاعب داخل القارة منافسة قوية بين حسين الشحات لاعب الأهلي، وأحمد السيد زيزو لاعب الزمالك، إلى جانب رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي.

أفضل هدف

يتنافس على جائزة أفضل هدف فى أفريقيا لعام 2024 كل من وسام أبو علي مهاجم الأهلي بهدفه في مرمى تي بي مازيمبي الكونغولي، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز بهدفه الرائع من منتصف الملعب مع منتخب مصر في مرمى موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا 2025، بجانب 9 لاعبين آخرين.

أفضل نادٍ في أفريقيا

تتنافس الأندية الكبرى على جائزة أفضل نادٍ في القارة، حيث يتواجد الأهلي والزمالك ضمن المتنافسين، إلى جانب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

أفضل مدرب للسيدات

يتنافس المصري أحمد رمضان مدرب مسار، مع المغربية لمياء بومهدي مدربة تي بي مازيمبي، وكذلك المغربي محمد أمين مدرب الجيش الملكي.

أفضل لاعبة شابة

وتتنافس المصرية حبيبة صبري حارسة مرمى مسار، مع المغربية ضحى المدني، بجانب النيجيرية تشيماكا أوكووتشوكو.