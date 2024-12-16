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إطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية لتعزيز التحول الرقمي (تفاصيل)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية لتعزيز التحول الرقمي (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد قطاع الرعاية الصحية في مصر اليوم خطوة نوعية نحو التحول الرقمي، وذلك بإطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية HLRP، واستخدام كود الموقع العالمي (GLN) بالتعاون بين المنظمة العالمية للترقيم والهيئة المصرية للشراء الموحد.

يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة في إدارة سلاسل امداد الأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية، حيث يوفر نظامًا متكاملًا للحوكمة من خلال رقمنه كاملة لعمليات الشراء والإمداد لجميع المتعاملين مع الهيئة المصرية للشراء الموحد.

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وعن الريادة العالمية في مجال حوكمة سلاسل التوريد، أوضح احمد القلا، عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، إطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية اليوم هو جزء من استراتيجية الهيئة في استخدام التكنولوجيا والمواصفات العالمية في تطوير سلاسل إمداد تضمن الوصول العادل والجودة والسلامة للخدمات الصحية التي تقدم للمواطن المصري. بالإضافة إلى القدرة على سرعة سحب الأدوية من الجهات الصحية، وإدارة مستويات المخزون الدوائي ومقارنتها بالمستويات الاستراتيجية، والتخطيط للتوجهات المستقبلية وتوفير البيانات ذات الصلة مع الجهات المعنية خلال جميع مراحل التوريد.

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وعن منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية HLRP قال الدكتور/ هيثم عبد اللطيف، مدير قطاع الخدمات الحكومية، المنظمة العالمية للترقيم مصر، ان المنصة تسمح بتسجيل الجهات والمواقع الجغرافية باستخدام كود الموقع العالمي. ويتميز كود الموقع العالمي إنه عبارة عن رمز فريد من نوعه يتم تعيينه لكل جهة أو موقع جغرافي يشارك في عمليات التوريد للقطاع الصحي، سواء كان مصنعًا، أو مستودعًا، أو صيدلية، أو مستشفى. يعمل هذا الكود كبطاقة هوية فريدة لكل موقع، مما يسهل عملية تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية في سلسلة التوريد.

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وعن أهمية إطلاق المنصة لكل المتعاملين مع الهيئة أكد السيد/ شريف فضالي، مدير الشراكات، المنظمة العالمية للترقيم مصر، ان التعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد في تطبيق المعايير الدولية واتمام الحوكمة في مجال الرعاية الصحية عن طريق توسيع نطاق تطبيق كود الموقع العالمي ليشمل جميع المتعاملين مع الهيئة في مصر وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية الموحدة لإدارة عمليات الشراء والإمداد التي توفرها الهيئة المصرية للشراء.

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ومن الجدير بالذكر أيضًا مميزات منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية HLRP لكل الجهات المشاركة في عملية التوريد في القطاع الصحي ومنها:

تعزيز استخدام المعايير العالمية: تفعيل نظام تسجيل كود الموقع من خلال المنصة يستهدف تحقيق فعالية أكبر في استخدام المعايير العالمية، مما يسهم في تطوير المعايير المصرية المستخدمة في منظومة إدارة مشتريات الأدوية والمستلزمات الطبية.

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رقمنه عمليات الشراء والتوريد: يساهم المنصة ومن خلال استخدام الكود في تحسين نظام الشراء والتوريد الإلكتروني في القطاع الصحي، مما يوفر للهيئة المصرية للشراء الموحد منظومة شراء وطنية ذكية ومتطورة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية.

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تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي: يساعد استخدام المنصة وإدخال الكود الخاص بتسجيل المواقع في تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي وتقليل النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.

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التوافق مع متطلبات تسجيل المواقع: تعد لوائح كود التعريف الخاصة بتسجيل المواقع عنصرًا هامًا من متطلبات التسجيل للتعرف على المواقع وتحديدها بدقة خلال مراحل التوريد الالكتروني في القطاع الصحي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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