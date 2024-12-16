نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ المنوفية يشهد استلام أربعة أطنان من لحوم الأوقاف لتوزيعها للأسرالأولى بالرعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد -صباح اليوم- اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استلام أربعة أطنان من لحوم الأوقاف ضمن «مشروع لحوم صكوك الإطعام»، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع محافظة المنوفية لدعم الفئات المستهدفة؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.

أكد محافظ المنوفية أن «مشروع لحوم صكوك الإطعام» يُعد من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويعتبر من المشروعات الناجحة والمستمرة طوال العام، وأضاف أن الهدف الأساسي من المشروع هو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

أوضح المحافظ أن هدف المشروع الوصول إلى الأسر غير القادرة في أقاصي القرى والنجوع في جميع أنحاء المحافظة، لضمان تحسين جودة حياتهم المعيشية. كما أشار إلى وجود خطة توزيع محددة تضمن وصول الصكوك إلى الأسر المستحقة في جميع مناطق المحافظة.

أثنى محافظ المنوفية على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في تقديم الدعم والرعاية للأسر الفقيرة، مشيدًا باستمرارها في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تسهم في تحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

قدّم محافظ المنوفية شكره لوزارة الأوقاف على دعمها المستمر للأسر الفقيرة، مؤكدًا أن هذا التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة المنوفية يُسهم في تقديم أوجه الرعاية المختلفة للمحتاجين ويعزز من تفعيل برامج الحماية الاجتماعية في المحافظة.

اختتم المحافظ كلمته بتأكيد أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه المشروعات، مثمنًا ما تقدمه وزارة الأوقاف من جهود مخلصة تجاه الفئات الأكثر احتياجًا، راجيًا أن تسهم هذه المبادرات في تحسين الحياة اليومية للمواطنين.