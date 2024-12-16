نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم وغدًا: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في مصر لليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، وكذلك للغد الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.

الطقس اليوم الإثنين

يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا على شمال الصعيد، ومائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما في الليل، فتسود أجواء باردة على معظم الأنحاء، مع برودة شديدة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما أشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية في بعض المناطق.

الطقس غدًا الثلاثاء

أما بالنسبة للطقس غدًا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق في السواحل الشمالية، وذلك على فترات متقطعة.

كما يصاحب ذلك نشاط للرياح في بعض المناطق مثل السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 درجة، والصغرى 11 درجة.

والوجه البحري: العظمى 21 درجة، والصغرى 11 درجة. السواحل الشمالية : العظمى 20 درجة، والصغرى 12 درجة.

: العظمى 20 درجة، والصغرى 12 درجة. شمال الصعيد : العظمى 22 درجة، والصغرى 7 درجات.

: العظمى 22 درجة، والصغرى 7 درجات. جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة، والصغرى 10 درجات.

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