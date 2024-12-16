نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة بتروتريد تُحذر من التأخير في سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نصحت شركة بتروتريد المواطنين بضرورة عدم التأخر في سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 2024، مؤكدة على ضرورة تسديد الفواتير قبل الجمعة 27 ديسمبر 2024 لتجنب فرض الغرامات المقررة في حال التأخير.

كما أكدت الشركة على وجود العديد من الطرق الإلكترونية التي تتيح للمواطنين تسديد الفواتير بسهولة ويسر دون الحاجة للتوجه إلى الفروع أو انتظار المحصل.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 2024

شركة بتروتريد أكدت في بيان لها أن آخر موعد لسداد فاتورة الغاز الطبيعي هو الجمعة 27 ديسمبر 2024، وفي حالة عدم السداد في الموعد المحدد، سيتم فرض غرامات تأخير وفقًا للسياسات المعتمدة من الشركة.

لذلك، يُنصح جميع المواطنين بسرعة سداد الفواتير في الوقت المحدد لتجنب هذه الغرامات.

طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي

تسهيلًا على المواطنين، وفرت شركة بتروتريد العديد من الوسائل الإلكترونية لدفع الفواتير بسهولة ودون الحاجة للتوجه إلى فروع الشركة أو الانتظار للمحصّلين.

وفيما يلي أبرز طرق السداد المتاحة:

تطبيق بتروميتر: يمكن تحميل التطبيق واستخدامه لدفع الفواتير بكل سهولة. المحافظ الإلكترونية: تتيح لك العديد من المحفظات الإلكترونية دفع الفواتير بسرعة من هاتفك المحمول. تطبيق موبايل ماي فوري: يمكنك من خلال هذا التطبيق سداد فاتورة الغاز الطبيعي بسهولة. مكاتب البريد المصري: تسهيل الدفع من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. منافذ شركات التحصيل الإلكتروني: مثل "فوري، مصاري، أمان، بي، خدماتي، ضامن". ماكينات الصرف الآلي: فروع بنوك الأهلي المتحد، بنك مصر، بنك بلوم توفر هذه الخدمة أيضًا.

تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

شددت شركة بتروتريد على أهمية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي بشكل دوري ودقيق، وأوضحت أنه يمكن للمواطنين تسجيل القراءة إلكترونيًا عبر الرابط المخصص على الموقع الرسمي للشركة.

هذا التسجيل يساعد في تفادي تقديرات الاستهلاك غير الصحيحة ويضمن دقة الفاتورة.

أسعار الغاز الطبيعي بنظام التقسيط

بالنسبة للمواطنين الراغبين في دفع فاتورة الغاز بنظام التقسيط، فقد حددت شركة بتروتريد الأسعار وفقًا لمعدلات الاستهلاك الشهري كما يلي:

3 جنيهات للمتر المكعب حتى 30 مترًا مكعبًا شهريًا.

حتى 30 مترًا مكعبًا شهريًا. 4 جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك بين 31 و60 مترًا مكعبًا شهريًا.

للاستهلاك بين 31 و60 مترًا مكعبًا شهريًا. 5 جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يتجاوز 60 مترًا مكعبًا شهريًا.

يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الأسعار المرنة حسب استهلاكهم الشهري، مما يسهل عليهم دفع فاتورة الغاز في شكل أقساط مريحة.