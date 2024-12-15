«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لوسائل إعلامية وصحفية للرد على مخالفاتهم للضوابط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام استدعاء الممثل القانوني لمؤسسات، قناة النهار الفضائية، وبوابة الشروق الإلكترونية، والموقع الإلكتروني القاهرة 24، لإبداء الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما رصده المجلس من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عنه لتنظيم ممارسة المهنة، وذلك لجلسة استماع تحدد لها يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، في إطار سعى المجلس لحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، على قدر رفيع من المهنية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.



يأتي ذلك استكمالاً لطريق المجلس في سبيل ضبط المشهد الإعلامي، الذي بدأ بإصدار عدد من القرارات بشأن مخالفات بعض الوسائل الإعلامية والتي التزمت بتنفيذها.

ودعا المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في هذا الصدد جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الالكترونية، الالتزام بقواعد وأصول المهنة والحفاظ على الأعراف والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري في أثناء أدائهم لمهام عملهم.