نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024: أجواء مائلة للبرودة مع شبورة مائية ورياح نشطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

بينما يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء، مائلًا للدفء على جنوب الصعيد.

وفي الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، يكون الطقس باردًا على معظم الأنحاء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

تفاصيل الطقس اليوم

شبورة مائية: ستتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة القريبة من المسطحات المائية. قد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء.

رياح نشطة: هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 8 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة مئوية.

التوقعات المستقبلية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد.

كما سيشهد الطقس سقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.