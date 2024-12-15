الأمن العام يضبط ضبط عنصر إجرامى هارب من 26 قضية شروع فى قتل وسرقة بالإكراه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 02:33 مساءً - فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية,

وتم ضبط عنصر إجرامى سبق إتهامه فى 26 قضية إطلاق أعيرة نارية، شروع فى قتل، سلاح نارى، سرقات متنوعة، سرقة بالإكراه، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه وسلاح نارى وذخيرة، و17 حكم جزئى سرقة، بمدد حبس 17 سنة، بمحل إختبائه بمحافظة قنا.

وضبط عنصر إجرامى سبق إتهامه فى 3 قضايا نصب على المواطنين بزعم تسفيرهم إلى الخارج، ومخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى 3 جنايات، بمحل إختبائه بمحافظة الإسماعيلية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.