ضبط مصنع أقراص وكبسولات مكملات غذائية "بدون ترخيص" فى المنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 02:33 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأدوية والعقاقير الطبية المغشوشة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، قيام شخص "مدير وشريك بمصنع" كائن بدائرة مركز شرطة السادات، بإنتاج وتصنيع أقراص وكبسولات المكملات الغذائية "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المصنع المُشار إليه وضبط المذكور، وعُثر بداخل المصنع على 2,995 طن مواد خام مختلفة، 715 ألف قرص وكيس مكمل غذائى "مختلف الأنواع"، كمية من العبوات الفارغة "معدة للتعبئة"، وخط إنتاج مكملات غذائية كامل.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.