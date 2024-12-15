نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيع كل الوحدات المطروحة بقرعة إسكان نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت النقابة العامة للمهندسين، من إجراءات القرعة العلنية لطرح 163وحدة بإسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بنقابة المهندسين، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودى- وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان بالنقابة العامة، والأستاذ الدكتور أحمد البدوى سيد- وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والأستاذ الدكتور معتز طلبة- أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والأستاذ الدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، والمهندس أحمد المصري- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية ووكيل لجنة الإسكان بالنقابة العامة ورئيس لجنة القرعة، وعضوية المهندس الاستشاري السيد حسن أحمد- عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو لجنة الإسكان، والمهندس الاستشاري فاروق الحكيم، والمهندس خالد توكل- عضوا لجنة الإسكان.



شهدت إجراءات القرعة عند افتتاحها إقبالًا كثيفًا وتسجيل 567 مهندسًا لشراء 163 وحدة سكنية والتي تم بيعها بالكامل، وجرت فعاليات القرعة في أجواء لا تنقصها الشفافية، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية بشكل سهل وسلس.



وتتراوح مساحات الوحدات من 130 مترًا إلى 185 مترًا، بتسهيلات في السداد حتى ٦ سنوات، والمشروع عبارة عن تجمع سكنى (كمبوند) مقام على مساحة 44،50 فدان بالقرب من الجامعة الأمريكية، ويتكون من 73 عمارة سكنية ( 30 عمارة مرحلة أولى – 43 مرحلة ثانية) وتتكون كل عمارة من جراج ودور أرضى وثلاثة أدوار متكررة.