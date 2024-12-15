نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 اعتبارًا من يوم الأحد 22 ديسمبر، على أن يتم الصرف على مدار 5 أيام متتالية، جاء هذا القرار لتيسير عملية الصرف وتخفيف الازدحام في مراكز الصرف.

جدول صرف المرتبات

الأحد 22 ديسمبر : اليوم الأول لصرف المرتبات.

: اليوم الأول لصرف المرتبات. الاثنين 23 ديسمبر : اليوم الثاني.

: اليوم الثاني. الثلاثاء 24 ديسمبر : اليوم الثالث.

: اليوم الثالث. الأربعاء 25 ديسمبر : اليوم الرابع.

: اليوم الرابع. الخميس 26 ديسمبر: اليوم الخامس.

أماكن الصرف:

ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

التابعة للبنوك. مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

التوجيهات الخاصة: أهابت وزارة المالية بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات لتجنب الازدحام أثناء صرف المرتبات. كما يُنصح بعدم التكدس في الأماكن المخصصة للصرف والالتزام بالأوقات المحددة.

الحد الأدنى للأجور في 2024:

الدرجة السادسة : 6000 جنيه

: 6000 جنيه الدرجة الخامسة : 6500 جنيه

: 6500 جنيه الدرجة الرابعة : 7500 جنيه

: 7500 جنيه الدرجة الثالثة : 8000 جنيه

: 8000 جنيه الدرجة الأولى : 8200 جنيه

: 8200 جنيه درجة المدير العام : 9200 جنيه

: 9200 جنيه الدرجة العالية : 10200 جنيه

: 10200 جنيه الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

وبذلك، يكون شهر ديسمبر 2024 هو شهر الصرف المريح للموظفين في القطاع الحكومي، مع مراعاة صرف المتأخرات أيام 8، 9، و10 من نفس الشهر.