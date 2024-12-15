نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ طوكيو تشكر لجامعة القاهرة حرصها على تعزيز التعاون مع الجامعات اليابانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس عمق العلاقات الأكاديمية والثقافية بين مصر واليابان، استقبلت كويكى يوريكو محافظ طوكيو، الدكتورة لينا علي، الأستاذ المساعد بقسم اللغة اليابانية ومنسق برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة.

ونيابة عن رئيس جامعة القاهرة قامت الدكتورة لينا بتسليم درع الجامعة للمحافظ تقديرًا لجهودها المتواصلة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة في المجال الأكاديمي والثقافي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في رسالة وجهها إلى محافظ طوكيو، حرص جامعة القاهرة على إقامة شراكات استراتيجية مع عدد من الجامعات اليابانية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذا التعاون في المستقبل القريب.

ومن جانبها، أعربت محافظ طوكيو عن شكرها العميق لجامعة القاهرة على هذا التكريم، مؤكدةً على أهمية الدور الذي تلعبه الجامعة العريقة في تعزيز العلاقات بين الشعبين المصري والياباني.

وفي نفس السياق وجهت خطاب شكر إلى رئيس الجامعة والدكتورة لينا علي، وذلك نظير جهودهما في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

جدير بالذكر أن السيدة كويكى يوريكو، محافظ طوكيو الحالية، حاصلة على درجة الليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين.