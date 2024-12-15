نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2025، وذلك غدًا.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم وتيسير إجراءات الحج، بهدف توفير الفرصة للمتقدمين من الجمعيات الأهلية للمشاركة في أداء مناسك الحج.

تفاصيل القرعة الإلكترونية

أوضحت وزيرة التضامن أن القرعة ستتم مركزيًا عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، بحضور ممثلين عن كل محافظة.

سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للقرعة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الرسمي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، كما سيتم نشرها في المديريات والإدارات الاجتماعية.

وكانت اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد خصصت 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج.

شروط التقديم لأداء مناسك الحج

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين في أداء مناسك الحج، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم عضوًا مسجلًا في الجمعية الأهلية التي ينتمي إليها عند تقديم الطلب. يجب سداد الاشتراك السنوي للجمعية سواء كان العضو عاملًا أو منتسبًا. يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024. يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة غير خاضعة لجزاءات نتيجة مخالفات قانونية أو مالية. يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء مناسك الحج. يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك، مصري الجنسية. يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 25 عامًا (ما عدا المرافق لأحد الوالدين حيث لا يقل عمره عن 18 عامًا). لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

الفئات غير المؤهلة للتقديم

وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، لن يُسمح لبعض الفئات المرضية بالتقديم لأداء مناسك الحج نظرًا للمخاطر الصحية المحتملة. تشمل هذه الفئات:

مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى غسيل كلوي.

مرضى تليف الرئة.

الحالات المتقدمة من السمنة المفرطة المرضية.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، والأورام.

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل.

الأشخاص المصابون بأمراض نفسية أو ألزهايمر، وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

التحقق من الفائزين بالقرعة

بعد إعلان نتائج القرعة، سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط وفقًا للمعايير والشروط المحددة، وذلك لضمان تنفيذ جميع الإجراءات بشكل دقيق وآمن.

تعد هذه القرعة خطوة هامة في تنظيم أداء فريضة الحج للأعضاء المستحقين، وتوفير الفرصة لهم للقيام بهذا الركن الإسلامي الهام بكل يسر وسهولة.