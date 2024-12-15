منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية 2024: الشروط والقيمة وخطوات التقديم

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منحة الزواج للمستحقين من الفتيات اللواتي يحصلن على المعاش بعد وفاة والدهن أو من يعيلهن.

الهدف من هذه المنحة هو تخفيف العبء المالي على الأسر المحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

من يستحق منحة الزواج؟

وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 48 لسنة 2019، تُمنح منحة الزواج للفتاة التي تكون مستحقة للمعاش بعد وفاة والدها أو من يعيلها، وذلك عند عقد قرانها، وتُصرف المنحة بمقدار يعادل المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا.

شروط صرف منحة الزواج 2024

الفتيات المستحقات للمعاش: يجب أن تكون الفتاة مستحقة للمعاش بعد وفاة والدها أو من يعيلها. مدة تقديم الطلب: يُشترط ألا يمر أكثر من 5 سنوات من تاريخ عقد القران، وفي حال مرور أكثر من 5 سنوات، تسقط المنحة. صرف المنحة مرة واحدة فقط: تُصرف المنحة لمرة واحدة عند عقد القران. قيمة المنحة: تساوي قيمة المعاش المستحق عن 12 شهرًا من تاريخ عقد القران. المستندات المطلوبة: يجب تقديم قسيمة الزواج وأوراق الهوية الشخصية للفتاة. تقديم الطلب: يجب التوجه إلى المنطقة التأمينية التابعة لملف المعاش لتقديم طلب صرف منحة الزواج.

خطوات الحصول على منحة الزواج 2024

التوجه إلى المنطقة التأمينية التابعة لملف المعاش.

التابعة لملف المعاش. تقديم طلب صرف المنحة مع المستندات المطلوبة مثل: وثيقة الزواج (الأصل والصورة) . إقرار بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة . صورة بطاقة الرقم القومي للفتاة . طلب صرف منحة الزواج (يمكن طباعته من الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية).

مع المستندات المطلوبة مثل:

كم تبلغ قيمة منحة الزواج؟

قيمة منحة الزواج تساوي المعاش المستحق × 12 شهرًا، على سبيل المثال، إذا كانت الفتاة تتقاضى معاشًا قدره 2000 جنيه، فإن منحة الزواج ستكون 24 ألف جنيه.

متى تسقط منحة الزواج؟

تسقط المنحة إذا مر أكثر من 5 سنوات على تاريخ عقد القران. ولذا يجب على الفتاة التقديم للحصول على المنحة في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ عقد القران.

منح أخرى للعمالة غير المنتظمة

تقدم وزارة العمل أيضًا منحًا للعمالة غير المنتظمة، مثل: