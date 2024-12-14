إنقاذ 28 سائحاً بعد تعرّض مركب سفارى لخطر الغرق جنوب مرسى علم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 ديسمبر 2024 10:34 مساءً - في حادث طارىء وقع بمنطقة قطعة الشرم جنوب مدينة مرسى علم، تم إنقاذ 28 سائحاً من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى مواطن مصري، بعد أن تعرّض مركب سفاري لخطر الغرق نتيجة تحطم أحد الألواح الخشبية في مقدمة المركب بفعل الأمواج العاتية.



أرسل المركب المتضرر إشعاراً فورياً بطلب النجدة، ما دفع السلطات المختصة إلى إرسال تعليمات عاجلة لأقرب مركز غوص في المنطقة، حيث استجاب مركز "شمس علم" بسرعة، وأرسل فريق إنقاذ توجه إلى موقع الحادث لاحتواء الأزمة وسحب السياح إلى بر الأمان.

نجحت عملية الإنقاذ في السيطرة على تدفق المياه داخل المركب، خاصة أن اللوح المكسور كان في الجزء العلوي، مما ساعد على تقليل فرص الغرق حتى وصول المساعدة، تم نقل السياح إلى مركز "شمس علم" لتلقي الدعم اللازم، بينما يجري متابعة المركب وسلامته.

تعد هذه الحادثة مثالاً على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية، مما أسهم في الحفاظ على أرواح الركاب وسلامتهم وسوف يتم المغادره صباح باكر