حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني 2025

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أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة الأنباء المتداولة حول إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025. وأكد شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الوزير محمد عبد اللطيف لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن. وأشار إلى أن جميع القرارات الوزارية والآليات المعلنة مستمرة دون تغيير.

ودعت الوزارة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة

حقيقة إلغاء نظام التقييمات الاسبوعية الترم الثاني

تفدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتي، بنفي الأخبار التي تم تداولها حول إلغاء التقييمات الاسبوعية الترم الثاني 2024\2025، حيث أكد شادي زلطة المتحدث الإعلام باسم وزارة التربية والتعليم، أن جميع ما تم تداوله بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية غير حقيقي وليس له أساس من الصحة.

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قرارات بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يصدر أى قرارات بشأن إلغاء نظام التقييمات الأسبوعية، مشدداُ أن جميع القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير.

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كما دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلي ضرورة تحري الدقة قبل تداول أى منشورات تتضمن معلومات غير حقيقية، حيث يجب التأكد من مصادرها الرسمية قبل إعادة نشرها.

نظام التقييمات الأسبوعية 2024\2025

يعد نظام التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل من القرارات الجديدة التي أصدرها وزير التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الحالي 2024\2025، موضحة أنه يتم تطبيقه من خلال تخصيص كشكول يؤدي به الطالب التقييم إلي جانب أداء الواجبات المنزلية، كما أن وزارة التربية والتعليم عملت علي إعداد المادة التي تتضمن تلك الأداءات والتقييمات ويتم تسليمها إلي المدرس ويتم إلقائها علي الطلاب خلال وقت الحصة، وكذلك الواجابات المنزلية التي يؤديها الطلاب بالمنزل والتقييمات الاسبوعية.

وتضمنت قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن هذا النظام، أنه يمنع مطالبة الطلاب بطباعة التقييمات الاسبوعية أو الاداءات والواجبات المنزلية حتي لا تفقد قيمتها التعليمية وتحقيق الهدف من هذا النظام ويعد ذلك عبئًا ماليًا علي الأسرة، مشيرة إلي أنه يمكن استخدام كافة السبل المتاحة لتنفيذ هذا النظام حيث يمكن استخدام السبورات في عرض تلك المواد حتي يتم تحقيق أكبر قدر من الفائدة المرجو تحقيقها، كما أن هذا النظام يعتبر مهام قصيرة يمكن عرضها بطرق بسيطة دون تكلفة الأهالي.

النسخ الإلكترونية من التقييمات الأسبوعية

وفيما يخص طرق تحميل والحصول علي التقييمات الأسبوعية، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن طرق الحصول علي النسخ الإلكترونية من هذه التقييمات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن الوصول إليه من هنا.