نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لدفعة جديدة بأكاديمية الأوقاف الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أكاديمية الأوقاف عن فتح باب التقدم لقبول ‏الدفعة العاشرة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق ‏بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وحددت شروط القبول بأكاديمية الأوقاف الدولية كالآتي:‏

‏1. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات.‏

‏2. أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول.‏

‏3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي.‏

‏4. أن يكون عمله الحالي الفعلي إمامًا على قوة أحد المساجد ‏بالنسبة للأئمة، بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا، وأن ‏تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات (معينات أو متطوعات) ‏بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا. ‏

علمًا بأن الدراسة ستكون بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم ‏عن بعد.‏

يمكن تسجيل الرغبة في الالتحاق بالأكاديمية في ‏خلال أسبوع من تاريخه على الرابط التالي.‏

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfvuJgs4Fj.../viewform...