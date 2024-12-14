- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لدفعة جديدة بأكاديمية الأوقاف الدولية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أكاديمية الأوقاف عن فتح باب التقدم لقبول الدفعة العاشرة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية.
وحددت شروط القبول بأكاديمية الأوقاف الدولية كالآتي:
1. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات.
2. أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول.
3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي.
4. أن يكون عمله الحالي الفعلي إمامًا على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة، بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا، وأن تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات (معينات أو متطوعات) بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا.
علمًا بأن الدراسة ستكون بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد.
يمكن تسجيل الرغبة في الالتحاق بالأكاديمية في خلال أسبوع من تاريخه على الرابط التالي.
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfvuJgs4Fj.../viewform...