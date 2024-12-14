وزير العمل: صرف 825 الف جنية تعويضات ورعاية صحية لعمالة غير...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - جبران : مستمرون في تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة والتوسع في قاعدة البيانات

أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم السبت عن الموافقة على صرف مبلغ 825 الف جنية تعويضات لأسر 3 من العمالة غير منتظمة تعرضوا للوفاة أثناء العمل،في 3 محافظات هي: الغربية ، وبني سويف،والجيزة ،وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفي ،من بند المنحة المستحدثة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، وكذلك صرف 25 ألف جنيه لعدد 5 من العمالة غير المنتظمة في محافظة المنيا ، للمساهمة في رعاية صحية لهم ،بواقع 5000 جنيه لكل واحد..وقال الوزير إن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،والمشاركة في التأمين الصحي لهم ،واستخراج شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة لهم في إطار خطة الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية لهم لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..