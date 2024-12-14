الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جامعتي الخليل وبوليتكنيك فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 ديسمبر 2024 11:29 صباحاً - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة الخليل وجامعتي الخليل، وبوليتكنيك فلسطين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت جامعتي الخليل، وبوليتكنيك فلسطين، وعلقت يافطات تحذيرية للطلبة.

في سياق متصل، اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة مخيم بلاطة وسط إطلاق نار كثيف وانتشار واسع القناصة على أسطح المنازل.

وفي الشأن ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع، وقرية مراح رباح، في محافظة بيت لحم.