بالتعاون مع مؤسسات الدولة والأهالى.. وزير الري يتابع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة

كما تم استعراض الاستعدادات التى تم تنفيذها من خلال تعلية جسور بركة بهي الدين لمواجهة اي عواصف جوية في فترة الموسم الشتوى وما ينتج عنها من إرتفاع فى مناسيب المياه نتيجة لحركة الرياح .

كما تم استعراض ما تم مؤخرا من الإستفادة بصور الأقمار الصناعية في متابعة مساحات المياه في برك الصرف الزراعى بالواحة .

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار متابعة كافة الاجراءات والأعمال الجارى تنفيذها بالواحة ، والاستمرار فى قراءة مناسيب المياه ، واستكمال خطة غلق الآبار السطحية العشوائية والتى تقوم بالسحب الجائر للمياه الجوفية ، ومتابعة إجراءات تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث لترشيد استخدام المياه .

وصرح الدكتور سويلم أن أعمال التطوير الحالية تتم بالتكامل بين كل من وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وبالتنسيق التام مع أهالي الواحة ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تمكن من إستعادة الواحة لتوازنها البيئي ، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة ، وإسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية .

وأوضح سيادته أنه تم الإنتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لعدد خمسة من المصارف الزراعية المؤدية لبركة سيوة ونقلها إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير التي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة .

كما تم الإنتهاء من حفر عدد ١٢ بئر عميق لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية ، وفي المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر .

كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد (٤) جسور حول بركة سيوه بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلباً على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة .