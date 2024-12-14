نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور حسام موافي ينفي الترويج للعلاج بالأعشاب ويكشف حقيقة الفيديو المنتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يروّج فيه للعلاج بالأعشاب، مؤكدًا أن الفيديو مزيف وتم تصميمه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

موقفه من العلاج بالأعشاب

شدد الدكتور موافي، خلال ظهوره في برنامج "رب زدني علمًا" عبر قناة "صدى البلد"، على أن موقفه من العلاج بالأعشاب واضح وثابت منذ تخرجه في كلية الطب قبل 55 عامًا.

قال: "طول عمري بهاجم العلاج بالأعشاب"، مشيرًا إلى أن الأعشاب الطبية لا تخضع لجرعات محددة أو تقنين طبي.

سر شفاء البعض بعد استخدام الأعشاب

كشف الدكتور موافي عن السبب وراء شفاء بعض المرضى بعد تناول الأعشاب، موضحًا:

"60% من الأمراض تشفى دون علاج" ، وهي نسبة كبيرة تستغلها شركات ومروّجو الأعشاب لإقناع المرضى بفعاليتها.

، وهي نسبة كبيرة تستغلها شركات ومروّجو الأعشاب لإقناع المرضى بفعاليتها. وأضاف: "بيكسبوا فلوس من حاجة كده كده بتحصل طبيعي، لكن أكل العيش أحيانًا يدفع البعض لكسب المال بطرق غير شرعية."

الفيديو المزيف وتصحيح المعلومات

أكد الدكتور حسام موافي أن الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي ليس حقيقيًا وتم تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف الترويج لأفكار غير صحيحة باسمه.

ودعا الجمهور لعدم تصديق هذه الفيديوهات المضللة، مشيرًا إلى أن رأيه العلمي يرفض تمامًا الاعتماد على الأعشاب كوسيلة للعلاج.

ردود الأفعال والتوعية

تصريحات الدكتور حسام موافي لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، مع دعوات بضرورة توخي الحذر عند مشاهدة فيديوهات مماثلة.

تأتي هذه الحادثة كتنبيه لخطورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف الحقائق ونشر معلومات مضللة.

نصيحة الدكتور حسام موافي

وجه موافي رسالة للمرضى بضرورة الاعتماد على الأطباء المؤهلين واتباع أساليب العلاج المعتمدة علميًا، بعيدًا عن الخرافات والترويج للعلاجات غير المثبتة طبيًا.