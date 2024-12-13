أشرف حلمى يفوز برئاسة اتحاد تنس الطاولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:32 مساءً - فاز أشرف حلمى برئاسة اتحاد تنس الطاولة فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة، وحصل أشرف حلمى على 19 صوتاً مقابل 13 لتامر وفقى.

وفاز فى العضوية كل من، خالد الحفنى، محمود أباظة، وهبة الله حامد، ووليد محمود وعمرو فهمى وأشرف عبد الفتاح.

يذكر أن أشرف حلمى شارك فى 3 دورات أولمبية، وتولى رئاسة جهاز الطاولة بالزمالك منذ عام 2000 حتى 2007، وتولى منصب مدير فنى منتخب السيدات لمدة 14 عاما.

وفتح اتحاد تنس الطاولة باب الترشح يوم 1 نوفمبر الجارى على أن يستمر لمدة أسبوع ويتم غلق الترشح غدا.

انتخابات تنس الطاولة