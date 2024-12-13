أخبار مصرية

أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وزارة النقل، مجموعة من أحدث الصور الخاصة بمشروع تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ويبلغ طول هذه المرحلة (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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