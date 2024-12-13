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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر الشريف يعلن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأزهر الشريف عن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج عبر رواق القرآن الكريم بـ الجامع_الأزهر بنظام التعليم عن بعد؛ بهدف تعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بكتاب الله، وتيسير تعلم القرآن، وتعزيز الهوية الإسلامية.
* بداية التقديم: لمدة 15 يوما بدأ من 10 ديسمبر2024م حتى 25 ديسمبر 2024م
شروط التقديم:
• أن يكون الطالب متقنًا للغة العربية
• أن يكون الطالب مقيمًا خارج مصر
• اجتياز اختبار تحديد المستوى
• ألا يقل عمر المتقدم عن 5 سنوات للتسجيل في رواق الأطفال
• ألا يقل عمر المتقدم عن 13 سنة للتسجيل في رواق الكبار
• يمكن للراغبين في التقديم زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية، التسجيل من خلال مسح الــ QR code