الأزهر الشريف يعلن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأزهر الشريف عن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج عبر رواق القرآن الكريم بـ الجامع_الأزهر بنظام التعليم عن بعد؛ بهدف تعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بكتاب الله، وتيسير تعلم القرآن، وتعزيز الهوية الإسلامية. ‎

* بداية التقديم: لمدة 15 يوما بدأ من 10 ديسمبر2024م حتى 25 ديسمبر ‏‏2024م

شروط التقديم:‏

• ‏ أن يكون الطالب متقنًا للغة العربية

• ‏ أن يكون الطالب مقيمًا خارج مصر

• ‏ اجتياز اختبار تحديد المستوى

• ‏ ألا يقل عمر المتقدم عن 5 سنوات للتسجيل في رواق الأطفال

• ‏ ألا يقل عمر المتقدم عن 13 سنة للتسجيل في رواق الكبار

•‎ يمكن للراغبين في التقديم زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية، التسجيل من خلال مسح الــ QR code‎