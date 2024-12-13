صفقات الأحمر لمونديال الأندية.. مهاجم ريال مدريد السابق يرحب بالانتقال للأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:32 مساءً - تلقت إدارة الاسكاوتنج في النادي الأهلي، ترشيحا من إحدى شركات التسويق الهولندية لضم ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق لتدعيم هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وقبل خوض الفريق بطولة كأس العالم للأندية 2025 فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهى عقد اللاعب، صاحب الـ31 عاما، مع فريق إشبيلية الإسباني الصيف الماضي، حيث قضى اللاعب الدومينيكاني 6 مواسم في ريال مدريد وانتقل للنادي الأندلسي الموسم الماضي، ولم ينضم لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، ولكنه يمتلك عروض من الدوري البرازيلي والفرنسي، ولكن اللاعب رحب باللعب للنادي الأهلي الفترة المقبلة.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية النادي الأهلي فى المجموعة الأولى بمونديال الأندية 2025 بجوار بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي، الذي سيخوض الافتتاح أمام المارد الأحمر 14 يونيو المقبل.