مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة فى أسوان عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، فقد وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، قيام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنايتى مخدرات وسلاح نارى، سرقة بالإكراه، بالإتجار بالمواد المخدرة وإرتكاب وقائع سرقات بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسوان.

تم إستهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام، ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما، وضُبط بحوزتهما 2 بندقية آلية، عدد من الطلقات، كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش- بانجو– هيروين".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.