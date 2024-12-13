نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط سيارة نقل بحوزتها 7 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي استمرار أجهزة الرقابة التموينية في شن حملاتها علي المخابز البلدية وضبط أى عمليات تهريب للدقيق البلدي المدعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

واطلع المحافظ على جهود حملات الرصد لمديرية التموين والتجارة الداخلية والتي تمكنت من ضبط سيارة نقل تسير اعلي محور الفريق كمال عامر محملة بعدد 140 جوال دقيق بلدى مدعم زنه ٥٠ كجم للجوال الواحد بإجمالي مضبوطات 7 طن دقيق بلدي مدعم قبل ببعها بالسوق السوداء بالمخالفة.

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتحفظ على السيارة والدقيق المضبوط وإيداعه مطحن الوحدة التابع للمديرية وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية اليومية علي الأسواق والمحال العامة والمخازن والمخابز بكافه انواعها لإحكام الرقابة ومنع كافه مخالفات التلاعب بالسلع التموينية أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الادمي حفاظًا على المال العام وسلامه المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.