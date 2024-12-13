نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي نائب رئيس شركة "China Gezhouba Group International Engineering" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة ١٣ ديسمبر، "لي جيانفونج"، نائب رئيس مجلس إدارة "China Gezhouba Group International Engineering"، وذلك على هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى الصين.

وأكد الوزير عبد العاطي، على اعتزاز الجانب المصري بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وتعدد مجالات التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يحتل أهمية خاصة لدى الجانبين نظرًا للدور الهام الذي تلعبه الشركات الصينية في السوق المصري، مثمنًا علاقات التعاون القائمة مع الشركة ومشاركتها في عدد من المشروعات الكبرى في مصر.

اتصالًا بما سبق، أبرز وزير الخارجية، اهتمام مصر بمشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، وتعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع الشركة في هذا المجال الواعد، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لإنتاج ١٠ مليون طن من الأمونيا الخضراء من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر.

كما نوه الوزير، إلى المشروع الذي تعمل الشركة على تنفيذه في مصر، بالتعاون مع شركات أجنبية أخرى، في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو أحد أهم المجالات التي تعتلي قائمة أولويات الحكومة المصرية في الوقت الراهن.

وأشار الوزير عبد العاطي، إلى الأولوية المتقدمة التي توليها مصر أيضًا لمسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا، خاصة في المجالات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تدريب وتشغيل العمالة المحلية وخلق فرص عمل جديدة في السوق المصري، منوهًا إلى حرص الجانب المصري على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية في مصر.