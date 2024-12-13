التكافل الصحي على رأس أولويات التحالف الوطني في المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:35 مساءً - يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده فى دعم الأسر الأكثر احتياجا فى نواحى مختلفة، ولعل ملف الصحة يعتبر على رأس أولويات أنشطة التحالف الوطني.

وقد نظم التحالف الوطني عدة فعاليات للرعاية الصحية خلال الأسبوع جاء أبرزها فى انطلاق قافلة طبية في قرية السعدية البحرية، التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبتنفيذ جمعية رعاية مرضى الكبد المصري بالدقهلية.

استهدفت القافلة تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي القرية والمناطق المجاورة، حيث تضمنت إجراء كافة التحاليل والأشعات اللازمة، وتوفير العلاج مجانًا لجميع الحالات. وتأتي هذه المبادرة استكمالًا للدور الريادي الذي تقوم به الجمعية في دعم القطاع الصحي، وتحقيق التكافل الصحي والاجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية.

يُذكر أن مثل هذه القوافل تمثل جزءًا من استراتيجية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تقديم خدمات تنموية شاملة للمجتمع، ورفع الوعي الصحي بين المواطنين، وخاصة في المناطق الأولى بالرعاية.