نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح سوق اليوم الواحد بإمبابة وتوافد المواطنين عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة اليوم الجمعة وذلك في الاسبوع الثالث علي التوالي الذي يتم انتظام تشغيل السوق وتوافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة لاستقبال المواطنين.

واشار المهندس عادل النجار ان السوق يشهد توافد من مواطني احياء امبابة والوراق والمنيرة الغربية كل أسبوع وهو ما يعكس نجاح تجربة تنظيم أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي امبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا للتسهيل علي المواطنين والتخفيف عليهم لافتا إنه سيتم تنظيم سوق اليوم الواحد يوم الاثنين المقبل بشارع مترو الساقية لخدمة أهالي العمرانية وجنوب الجيزة والطالبية.

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إقامة المنافذ السلعية وأسواق اليوم الواحد مؤكدًا علي التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

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