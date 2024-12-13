تعرف على فعاليات مبادرة بداية في قرى المنوفية.. قوافل مائية وورش تعليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن استمرار تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الوعي المجتمعي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى بناء الإنسان المصري وتطوير وعيه.

أنشطة المبادرة:

ترشيد استهلاك المياه:

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم أطلقت قوافل توعوية في قرية مليج بمركز شبين الكوم، وتضمنت حملات لطرق الأبواب للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه. كما تم تنظيم زيارة تعليمية لطلاب المدارس اليابانية إلى محطة مياه شبين الكوم البحاري.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا:

جرى تنفيذ وصلات مياه مجانية وإجراء دراسات اجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في قرية المعاشات بمركز أشمون.

ورش عمل وأنشطة مدرسية:

في مدرسة الشهيد محمد سلامة بسرس الليان، تم تنظيم مجموعة من الفعاليات تضمنت:

مسابقات للطلاب.

تشكيل فريق "أسرة المياه".

ندوات توعية عن أهمية الحفاظ على الموارد المائية.

ورش عمل لتعليم السباكة الخفيفة وإصلاح الأعطال.

ألعاب تفاعلية وعروض فيديو تحمل شعار "كل نقطة بتفرق".

أهداف المبادرة:

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تسعى إلى:

تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد الحيوية.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

تؤكد محافظة المنوفية من خلال هذه المبادرة التزامها بتحقيق أهداف القيادة السياسية في بناء مجتمع متكامل ومستدام، مع التركيز على التوعية وترسيخ قيم الاستدامة.