الرئيس السيسي يهنئ السعودية بفوزها بتنظيم كأس العالم 2034

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية بالتهنئة بفوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.حيث نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك رسالة تهنئة قال فيها" يطيب لي أن أوجه أصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الإعلان عن فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.



وتابع الرئيس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان وأن يكون تنظيم البطولة حدثاً مميزاً يُسجل في تاريخ الرياضة العالمية والعربية.