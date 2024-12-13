وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير دائرة العلاقات الدولية بالحزب الشيوعي الصيني

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة ١٣ ديسمبر، "ليو جيانشاو" وزير دائرة العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك على هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى الصين.

وأكد الوزير عبد العاطي، على خصوصية العلاقات الثنائية مع الصين، وأهمية البناء على الزخم المُتولد عن دورية اللقاءات الرئاسية، وآخرها زيارة الدولة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بكين في مايو ٢٠٢٤ والمشاركة كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني، علاوة على الزيارات الأخرى رفيعة المستوى، والزيارات الحزبية المُتبادلة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وحيوية التفاعلات المتبادلة على المستوى الحزبي.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، ثمن وزير الخارجية، المشروعات المُشتركة بين الجانبين، وخاصة مشاركة الشركات الصينية في بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى حرص الجانب المصري على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر وتعزيز الاستثمارات في المجالات الواعدة، وخاصةَ مجال الطاقة الجديدة، والمتجددة، والهيدروجين الأخضر.

جانب من اللقاء

كما تبادل الوزيران، الرؤي حول أبرز التطورات الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، وعلى رأسها التطورات في غزة والمساعي المصرية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى التطورات في سوريا.