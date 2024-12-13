وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:42 صباحاً - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمناقشة موقف إيراد نهر النيل، وتقدير كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، ومتابعة الموقف المائى خلال موسم الزراعات الشتوية، ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين.

وصرح سويلم بأن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات المقررة، والمشروعات القومية الجديدة طبقاً لخطة العام المائي الحالي، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيراً لحرصه على متابعة إدارة المنظومة المائية بما يضمن توصيل المياه للمنتفعين بالمقننات المقررة وفى التوقيتات المناسبة.

ووجه سويلم بمتابعة كافة الإجراءات الجارية خلال موسم الزراعات الشتوية لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين من خلال المرور الدورى على الطبيعة من مسئولى الرى بالمحافظات ، والتأكيد على متابعة عملية توزيع المياه والإلتزام بتطبيق المناوبات على الترع ، وأعمال تطهيرات الترع والمصارف والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة بخصوص تطهيرات المساقي الخاصة ، والاسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم فى نهايات الترع ، والإستفادة من منظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب بالترع والمصارف ، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية للوفاء بالاحتياجات المائية ، وكذا متابعة تشغيل محطات الرفع للوفاء بالاحتياجات المائية ومتابعة تنفيذ خطط الصيانة الدورية لها لضمان استعدادها بالشكل الأمثل .

وأوضح سويلم أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية والعامة للرى بالمحافظات طبقا لمدى نجاحها فى إدارة المنظومة المائية بكل محافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى وسرعة الاستجابة لأي طوارئ وحسمها فى المهد.