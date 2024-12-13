خبير سياسات دولية: علاقة إيران بسوريا ذات خصوصية شديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن إيران لها علاقات متجذرة مع سوريا وعلاقات في منتهى الخصوصية، وهذه النقطة مهمة للغاية.

وأضاف «أبو النور»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سوريا بالنسبة لروسيا كانت أحدى الدول التي دعمتها روسيا ومولتها بالأسلحة، والعلاقات العسكرية السورية الروسية وطيدة للغاية منذ الستينيات والسبعينيات، وبالتالي روسيا وإيران بنوا رأس مال عسكري وسياسي واستراتيجي واسع المدى في سوريا، لذلك كان من الطبيعي أن تكون سوريا من دول المحور الشرقي الذي تقف فيه إيران وروسيا لاعتبارات تتعلق بالمواجهة مع الغرب وتتعلق بالمشاريع الفكرية المختلفة.

وتابع خبير السياسات الدولية: «سوريا بالنسبة للمحور الشرقي دولة مهمة جدًا وبالنسبة للغرب سوريا في منتهي الأهمية لأنها دولة لها حدود مع إسرائيل، ودولة لها حدود مع دول حيوية للغاية وسوريا نفسها تمتلك مكان جغرافي حيوي ومهم على شرق البحر الأبيض المتوسط».