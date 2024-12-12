سفير الكويت بالقاهرة: يدين تمدد الجيش الإسرائيلي فى أراضى سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - أدان سفير دولة الكويت بالقاهرة السفير غانم صقر الغانم ، الممارسات الوحشية التى يمارسها الكيان الصهيوني، واستمرار ملء السجون بالأشقاء الفلسطينيين .

وحول الوضع فى سوريا الآن قال السفير خلال استضافته فى ندوة بنقابة الصحفيين، نحترم الشعب السوري ، ونطالب بحماية المدنيين ونتمنى أن يكون هناك حوار سياسي من أجل استقرار الأوضاع فى الدولة.

كما أدان و بشدة التمدد الاسرائيلي داخل الاراضى السورية وننتظر صدور تشريعات دولية.



ولا نعرف حقيقة ما وراء ذلك من الاحداث فى سوريا ولكن على الشعب الحفاظ على الدولة الشقيقة .

وتابع السفير الآن نرى احتلالا جديدا فى سوريا ونأمل فى موقف عربي قوي مؤكدا أدانته لتدخل الكيان الصهيوني فى أراضي الدولة السورية ، ونتمني ان يلتف الوطن العربي فى الوقوف ضد الأعمال الوحشية التى يرتكبها الكيان الصهيوني .

وقال الكويت مواقفها فى القضية الفلسطينية واضح ولن تتوانا لحظة فى الوقوف بجوار فلسطين، قدمنا مساعدات بجانب الدولة المصرية التى قدمت مساعدات كثيرة سيرنا اكثر من ٥٠ رحلة اعانات امدادات انسانية.