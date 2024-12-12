نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مُستهل زيارته إلى بكين.. وزير الخارجية والهجرة يلتقي رموز الجالية المصرية في الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس ١٢ ديسمبر، برموز الجالية المصرية في الصين في مُستهل الزيارة الرسمية الأولي التي يقوم بها إلى بكين، وذلك في إطار الحرص على التواصل المُباشر مع الجاليات المصرية في مختلف الدول والاستجابة إلى مطالبهم.



وأشار الوزير عبد العاطي، إلى حرص وزارة الخارجية على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية الكاملة، وتقديم كافة الخدمات القنصلية وأوجه الدعم للجاليات المصرية من خلال البعثات المصرية.

وأبرز وزير الخارجية، اعتزاز مصر بأبناء الجاليات المصرية في الخارج نظرًا لدورهم الهام في تعزيز روابط الصداقة مع مختلف الدول، بما يسهم في توطيد تلك العلاقات حكومةً وشعبًا، خاصةً مع شريك اقتصادي مهم مثل الصين.



ونوه عبد العاطي، إلى مساعي وزارة الخارجية، لتلبية مطالب المصريين في الخارج، وتقديم خدمات ملموسة تنعكس إيجابيًا عليهم وتُعزز روابطهم بالوطن.



كما حث الوزير عبد العاطي، رموز الجالية المصرية، في بكين على المشاركة في النسخة المُقبلة من مؤتمر المصريين بالخارج في أغسطس ٢٠٢٥، والمقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء، مما يجعله بمثابة منصة للحوار المستمر بين الجاليات المصرية في الخارج والوزارات الخدمية.

وفي نهاية اللقاء، تفاعل الوزير عبد العاطي مع أعضاء الجالية في الصين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ونوه إلى أن وزارة الخارجية تعكف حاليا على الارتقاء بآليات ووسائل تقديم الخدمات القنصلية عن طريق رقمتنها واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الخدمات القنصلية بالجودة والسرعة التي تلبي احتياجاتهم.