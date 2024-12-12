نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات الأرصاد الجوية من الشبورة المائية اليوم الخميس: حالة الطقس وتوقعات الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة الزراعية والقريبة من المسطحات المائية اليوم الخميس، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

ستبدأ هذه الظاهرة من الساعة 3 فجرًا وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا، ما يؤثر بشكل كبير على الرؤية، لذلك، دعت الأرصاد السائقين إلى الحذر الشديد أثناء القيادة خلال هذه الفترات.

درجات الحرارة اليوم: الطقس دافئ خلال النهار وبارد في المساء

تشهد معظم مناطق البلاد طقسًا دافئًا خلال ساعات النهار. ولكن مع بداية المساء، تبدأ درجات الحرارة في التراجع لتصبح باردة في الليل، خصوصًا في شمال الصعيد ووسط سيناء حيث يسود الطقس الشديد البرودة في ساعات الليل والصباح الباكر.

بحلول منتصف النهار، تصبح درجات الحرارة معتدلة في مناطق القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد، وجنوب سيناء.

توقعات الطقس في الأيام المقبلة: استمرار الشبورة المائية ونوة الفيضة الصغرى

في الأيام المقبلة، سيستمر ظهور الشبورة المائية الكثيفة يومي الجمعة والسبت، مما يتطلب مزيدًا من الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

كما من المتوقع أن تشهد الإسكندرية نوة الفيضة الصغرى، التي تعد من أقوى النوات في فصل الشتاء، مع استعدادات من قبل المحافظة للتعامل مع هذه الظاهرة.

وتوقع خبراء الأرصاد أن أمطارًا خفيفة ستسقط على بعض المناطق، مع نشاط في الرياح، وهو ما سيستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

نصائح للقيادة في الطقس الملبد بالشبورة المائية