نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تنظم عددًا من القوافل الطبية لخدمة المجتمع المدنى بنطاق المسئولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإجتماعية للمواطنين، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدنى عددًا من القوافل الطبية بعدد من المناطق والأحياء السكنية بمحافظة كفر الشيخ وذلك فى إطار إستمرار مراحل " حملة بلدك معاك " بعدد من المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية.

حيث تضمنت القوافل العديد من العيادات المتنقلة فى مختلف التخصصات الطبية، كذلك إجراء المسح الطبى لطلبة المدارس، كما تم تقديم العلاج والمستلزمات الطبية للمواطنين بالمجان، وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية (11105) مواطن من قاطنى تلك المناطق.

يأتى ذلك إنطلاقًا من المسئولية الإجتماعية التى توليها القوات المسلحة لكافة أبناء الشعب المصرى

لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة خاصة فى المناطق الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية.