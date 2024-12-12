نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2500 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نظمت جامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى محافظة سوهاج حى غرب برعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وأ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والإشراف الفني اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

وخلال أيام القافلة الثلاثة تلقى الخدمات الطبية والدوائية قرابة ٢٥٠٠ مستفيد فى مختلف التخصصات الطبية بعيادات القافلة وتم تحويل الحالات المرضية التى تستلزم تدخل طبى أكبر إلى مستشفيات جامعة عين شمس، كما تم تقديم مساعدات عينية وأغطية إلى ٥٠٠ مستفيد بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى وهيئة الشئون الإجتماعية وجمعية الهلال الأحمر.

وعن الجانب التوعوي، تم تقديم عشر حملات توعوية حضرها قرابة ٤٥٠ مستفيد تضمنت موضوعات متنوعة منها: العادات الصحية للوقاية من الأمراض والقيم الأخلاقية ودورها في بناء المجتمع ومخاطر الزواج المبكر على الفتاة والمجتمع وطرق مواجهتها والعادات الصحية للوقاية من الأمراض.

وأوضحت أ.د. غادة فاروق اهتمام القوافل الطبية لجامعة عين شمس بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مشيدة بالتعاون المثمر بين جامعة عين شمس، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والمحافظة في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية التي تساهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية في المجتمع، مؤكدة أن هذا النوع من التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية المختلفة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما قام اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بجوله فى مختلف عيادات القافلة مشيدا بجهود فريق العمل من الأطباء وطاقم التمريض وجميع العاملين بالقافلة.