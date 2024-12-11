حقيقة ادعاء مواطن رفض قسم أول أكتوبر تحرير محضر منه ضد آخر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - بالنسبة لإدعاء أحد الإعلاميين السابقين من خلال مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن الزعم برفض قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة تحرير محضر له ضد أحد المواطنين .

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ اليوم 11 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من أحد المواطنين بقيام المذكور بمنعه

من الدخول للوحدة السكنية التى يمتلكها بإحدى الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر وقام بالتعدى عليه والإستيلاء على هاتفه المحمول بدعوى عدم سداده لتكاليف الصيانة وحال تحرير المحضر حضر المشكو فى حقه للقسم صحبة زوجته وقام بتسليم المبلغ هاتفه المحمول طواعيةً وإنصرف من القسم رافضاً سؤاله بالمحضر وعدم صحة ادعائه برفض القسم تحرير محضر له.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.