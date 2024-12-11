أخبار مصرية

وزير الخارجية يتوجه إلى الصين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى بكين في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.


خلال زيارة الوزير عبد العاطى، سيتم عقد الجولة الرابعة من آليه الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين برئاسة وزيري الخارجية، كما يلتقى وزير الخارجية مع كبار المسئولين الصينيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف جوانبها، وتبادل الرؤى والتقييمات إزاء أهم التطورات الإقليمية والدولية.

كما يلتقي وزير الخارجية برؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر، ويجتمع مع رموزالجالية المصرية فى الصين

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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