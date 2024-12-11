نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائبة “التضامن” تشهد احتفال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات احتفال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"، والذى نظم بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات، بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة ومحمد فتحى مدير عام إدارة الرعاية بالمؤسسة وعبير سيد المدير التنفيذي لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وعدد من الجمعيات والخبراء فى مجال الإعاقة.

وتفقدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المجمع للوقوف على الأنشطة المقدمة داخل الحضانات الدامجة وغرفة التكامل الحسي للإعاقات الذهنية والتوحد، وغرفة الاكتشاف المبكر، كذلك غرفة التأهيل اللغوي وتنمية التخاطب، والتأهيل النفسي-حركي والتأهيل الوظيفي.

وحرصت صاروفيم على مشاركة أهالى الأسمرات من خلال ورشة عمل عن الإعاقات وأنواعها وطرق الاكتشاف المبكر وأساليب التدخل والتأكيد على أهمية التوعية بالإعاقات المختلفة وأهمية الدمج داخل المجتمع.

كما تفقدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى الورش الإنتاجية بالمجمع، والتى تقوم على تأهيل سيدات الأسمرات على عدد من الحرف الاقتصادية، وقامت بتكريم 25 سيدة ممن أتموا البرنامج التدريبى على أشغال الخياطة والكروشية، مشيدة بمعرض الأسر المنتجة الذى تنظمه المؤسسة بشكل دوري لتسويق منتجات سيدات الأسمرات من أشغال التريكو والخياطة والتطريز والمنتجات الغذائية مؤكدة ان الاستهداف هو تحقيق تنمية شاملة والاستثمار فى البشر.

وشهدت صاروفيم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، والتى تضمنت تقديم عدد من الأنشطة الترفيهية للأبناء على ساحة المسرح بمجموعة من الألعاب المختلفة بمشاركة أبناء المؤسسات والمراكز والحضانات التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع من ذوي الإعاقات، كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى والجمعيات المشاركة بمهرجان طاقة بلا حدود والذى نظمته المؤسسة بمجمع خدمات الإعاقة الشامل لكبار السن بالمرج على هامش احتفالاتها باليوم العالمي للمعاق بمشاركة ٢٠ مؤسسة كمهرجان رياضي موسع للإعاقات البسيطة متضمن مسابقات كرة القدم وتنس الطاولة وشد الحبل، وذلك بتقديم الميداليات وشهادات التقدير.

وشهد ختام الاحتفال حوار مفتوح أدارته نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى ومديرى المؤسسات التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع العاملة فى مجال الإعاقة والجهود المقدمة من خلال مكاتب التأهيل والحضانات الدامجة ونظام الدمج واكتشاف الموهوبين من ذوى الإعاقة.

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