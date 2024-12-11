نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ١١ ديسمبر، إلى بكين في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسيتم خلال الزيارة عقد الجولة الرابعة من آليه الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين برئاسة وزيري الخارجية

كما يلتقى وزير الخارجية، مع كبار المسئولين الصينيين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها، وتبادل الرؤي والتقييمات ازاء أهم التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة عقد لقاءات مع رؤساء كبري الشركات الصينية العاملة في مصر، كما يجتمع مع رموز الجالية المصرية في الصين.