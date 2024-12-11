وكالة الفضاء المصرية تشارك في افتتاح النسخة الثانية من حوار أبوظبي للفضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - شارك الأستاذ الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في مؤتمر أبوظبي للفضاء والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء الموافق11/12/2024 بمشاركة نخبة من صانعي القرار وممثلي الحكومات والصناعات والأوساط الأكاديمية واللاعبين الناشئين في قطاع الفضاء من القطاعين العام والخاص.

وقد حظيت مشاركة الأستاذ الدكتور شريف صدقي بتقدير كبير من الحضور في المؤتمر خاصة فيما يتعلق برؤيته الإستراتيجية لتعظيم الاستفادة من البيانات الفضائية لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد للفضاء الخارجي.

وعلى هامش المؤتمر قام صدقي بزيارة مركز محمد بن راشد للفضاء مشيدا بما تحقق من مهمات فضائية قام بتحقيقها فريق رواد فضاء الإمارات، مؤكدا على اهتمام مصر البالغ بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع الدول الصديقة في هذا الصدد.

ويعد حوار أبوظبي للفضاء منصة عالمية تهدف إلى تعزيز الحوار بين أعضاء مجتمع الفضاء الدولي، وأُطلقت هذه المبادرة في 2022 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقطبت في نسختها الأولى أكثر من 1,000 مشارك من 47 دولة، من بينهم رؤساء دول، ووزراء، وقادة عالميون في مجال الفضاء.