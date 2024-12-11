استجابة للفجر.. متحف الأقصر يوقف التعامل مع البعثة الإسبانية لحين انتهاء التحقيقات

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت بوابة دوت الخليج الإلكترونية منذ قليل موضوعا خاصا بالبعثة الإسبانية العاملة في مقبر أمنتحب حوي والتي تحمل رقم 28 حول مخالفة مالية كشفها الطلاب المتدربون في البعثة، وكشفت دوت الخليج وجود تعاون بين البعثة ومتحف الأقصر على الرغم من صدور القرارات بإيقافها لحين التحقيق مع مديرها بخصوص تلك الشكاوى للاطلاع على الموضوع اضغط هنا.

استجابة للفجر.. متحف الأقصر: إيقاف التعامل مع البعثة الإسبانية لحين انتهاء التحقيقات

وتواصل مدير عام متحف الأقصر الدكتور علاء حسين مع دوت الخليج لإيضاح طبيعة ذلك التعاون ولأن حق الرد مكفول فتنشر دوت الخليج تصريحات الدكتور علاء حيث قال إن أعمال البعثة مع المتحف سيتم إيقافها تمامًا بعد أن علم المتحف بالشكاوى المقدمة ضدها، وبأمر إرجاء أعمالها.

وقال مدير المتحف في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج إنه بمجرد نشر الموضوع على صفحات موقع دوت الخليج، فإن المتحف والذي كان لديه بروتوكول تعاون مع البعثة على أساس أنها بعثة عاملة في الأقصر كانت قد حصلت على التصريحات اللازمة لإقامة معارض وورش في المتحف، فقد تم إيقاف التعاون معها لحين الانتهاء من التحقيقات مع مديرها والبت بأمرها من قبل الوزارة.

وأشار الدكتور علاء حسين إلى أن الموافقة على البرامج تحتاج إلى شهر كامل قبل القيام بأي نشاط، وقد حصلت البعثة على الموافقات اللازمة، وذلك قبل أن تتصاعد الشكاوى ضدها، وقد تم إيقاف البعثة من قبل المجلس الأعلى للآثار وبناء عليه سيتم إيقاف أي بروتوكول تعاون معها، وأكد حسين، كانت البعثة عاملة سنويًا منذ 2009 وحتى 2023 بكافة الموافقات الأمنية والتصريحات اللازمة، والبعثة حاليًا تم إرجاء أعمالها.

وفي استجابة فورية للفجر قال الدكتور علاء حسين إنه تم إبقاف الورشة التي كان من المقرر عقدها غدًا الخميس 12 ديسمبر لمدير البعثة للتحدث عن أعماله في مقبرة امنحتب حوي إحدى أكبر مقابر منطقة العساسيف، وذلك بمجرد علم إدارة المتحف بالتحقيق مع البعثة وأنها أصبحت موقوفة، وكان للبعثة سابقة أعمال مع المتحف في الإطار القانوني الذي يحكم كل البعثات العاملة في الأقصر.

وكانت بوابة دوت الخليج الإلكترونية قد تلقت شكاوى مع عدة طالبات عملن مع البعثة الإسبانية العاملة في مقبرة إمنحتب حوي والتي تحمل رقم 28، وقد شكون لعدة جهات رسمية بأن مدير البعثة تلقى منهن مبالغ مالية قابل ما أطلق عليه تدريب أثري، وحصلت بوابة دوت الخليج على صور للطلاب أثناء عملهم مع البعثة.