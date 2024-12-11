عاجل - رئيس الوزراء: الدولة المصرية مهتمة بمجال الإصلاحات الاقتصادية

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية مهتمة أيضا بمجال الإصلاحات الاقتصادية، موضحا أنه كان هناك لجنة جرى تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء لموضوع إصلاح وإعادة هيكلة كل الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، وذلك في إطار الخطة لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك 59 هيئة اقتصادية موجودة في مصر، وبالتالي هناك لجنة مشكلة من كل الجهات الممثلة للدولة، ويرأسها خبير اقتصادي الدكتور حسين عيسى عضو المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية، وأيضا عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية.

وتابع: "جرى عرض لأول 40 هيئة اقتصادية، بالتالي المقترحات التي عملنا عليها هي أن هناك إبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية، لكن يجب حدوث تطوير وحوكمة لهذه الهيئات، وهناك دمج سيحدث لعدد من الهيئات، بالإضافة إلى تصفية بعض الهيئات، بهدف إصلاح كل المؤسسات التابعة للدولة في إطار خطتنا للإصلاحات الاقتصادية".