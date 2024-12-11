عاجل - رئيس الوزراء: أخبار جيدة قريبا فيما يتعلق بالاستشكاف فى قطاع البترول

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن شركة أكسون موبيل استقبلت الحفار وسيتم البدء فى حفر فى منطقة اجتياز لها ونأمل أن يكون هناك أخبار جيدة قريبًا فيما يتعلق بالاستشكاف فى قطاع البترول.

وأوضح أن هناك لجنة تم تشكيلها لإصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحا أن هناك إبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية ودمج آخرين وتصفية هيئتين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، طرح 11 شركة خلال عام 2025 ومن بينها" مصر للصناعات الدوائية ومحطة رياح جبل الزيت وشركة وطنية وشركة صافي وشركة سايلو فود ".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعليقًا على التداعيات التى حدثت فى سوريا، أن كل اهتمام مصر هو وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وتابع مدبولي، في مؤتمر صحفي، أنه هناك مجموعة من الزيارات الهامة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتركيزها كان على دفع العلاقات الاقتصادية.