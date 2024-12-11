"مجاور" يفتتح تطوير مبني الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء.. ويكرم المتطوعين (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - افتتح اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء والدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر فرع شمال سيناء، تطوير مبني فرع الهلال الأحمر بمدينة العريش.

وتفقد المحافظ إدارات الهلال الأحمر العاملة داخل المبني بعد تطويره والتي تستجيب لجميع الأحداث المرتبطة بمحافظة شمال سيناء ، كما تفقد بعض الورش التدريبية التي يحرص من خلالها الهلال الأحمر على الحفاظ على كفاءة متطوعيه وجاهزيتهم للاستجابة السريعة

وتجول محافظ شمال سيناء داخل معرض الفنون والحرف اليدوية الذي أقيم داخل فرع الهلال الأحمر بمدينة العريش بمرافقة مجلس الإدارة ومجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين من أبناء شمال سيناء.

ورحب الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر فرع شمال سيناء والسادة أعضاء مجلس الادارة باللواء خالد مجاور المحافظ والوفد المرافق له في اللقاء الذي جمعهم بالمتطوعين.

وألقى محافظ محافظ شمال سيناء محاضرة عن استراتيجيات الأمن القومي المصري ، استمع لها كافة المتطوعين ، وفي ختام زيارته لفرع الهلال الأحمر بمدينة العريش كرم المحافظ المتطوعين المتميزين ومنحهم شهادات تقدير على مجهوداتهم وكذلك كرم أعضاء مجلس الادارة لمجهوداتهم المبذولة وقدم الدكتور خالد زايد رئيس مجلس الادارة الشكر لمحافظ شمال سيناء وقدم له هدية تذكارية تقديرية.